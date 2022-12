الجهاني: لو كانت هناك نوايا صادقة لاجتماع صالح والمشري فإن خيمة بوسط الصحراء تفي بالغرض

ليبيا – علق عضو مجلس النواب عصام الجهاني على تأجيل اجتماع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، بالقول: “لو كانت هناك نوايا صادقة للاجتماع فإن خيمة بوسط الصحراء أو قاربًا بوسط المياه الإقليمية قد تفي بالغرض، بشرط أن تتوافق القوى الخارجية التي تعبث بالقضية الليبية”.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” تساءل: هل مدينة الزنتان على رأي واحد لتستقبل ولأول مرة اجتماعًا من هذا النوع؟ وهل يملك المبعوث الأممي عبدالله فرض مكان بعينه للاجتماع داخل ليبيا؟

وأضاف: “عندما يتحصل باتيلي على إذن يكون هناك اجتماع، أما بالنسبة لبنود أو محاور الاجتماع فدائمًا تخضع للتفاوض، والأهم هو الاجتماع ووجود إرادة حقيقية لوضع حلول للأزمة”.

وأردف الجهاني: “كنت على رأس اجتماعات بوزنيقة وفرضنا حلولًا خارج الصندوق بدون تدخلات خارجية وفرضنا قرارنا لأن الإرادة توفرت”.

الجهاني أشار إلى أن التوجه العام بمجلس النواب يدعم خطوات عقيلة صالح للاجتماع مع خالد المشري للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمناصب السيادية وتكوين حكومة موحدة، ولكن الذي يحصل الآن هو انسداد سياسي.

