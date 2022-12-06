النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية – صرمان بتهمة الاختلاس

طرابلس 06 ديسمبر 2022 (وال) – أمرت النيابة العامة، بحبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية- صرمان، بتهمة الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية.

وحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فإنه وبعد استقصاء وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية، وقائع الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة أظهر التحقيق الإبتدائي ثبوت ارتكابه جرائم الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية، ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات، وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا الإجراء بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

و أوضح المكتب أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيًا بناء على نتائج البحث والتحقيق. (وال _ طرابلس)

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