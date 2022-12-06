ليبيا.. إحالة مرتبات 3 أشهر لـ 16 ألف و200 عامل في 65 شركة وطنية متعثرة

أعلن وكيل وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية، حسام المزوغي، إحالة مرتبات ثلاثة أشهر لـ 16 ألف و200 عامل في 65 شركة وطنية متعثرة بعد مطابقتها.

وأشار رئيس لجنة متابعة إجراءت العاملين بالشركات المتعثرة، إلى الانتهاء من مطابقة الشركات المنسحبة، وعددها 286 شركة على مستوى ليبيا، بها خمسة آلاف عامل.

وجاء ذلك في تصريح نقلته صفحة وزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتواصلت وزارة العمل مع صندوق الضمان الاجتماعي بشأن تسوية ديون الشركات المتعثر، حيث تم عقد لقاء أخير مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من أجل تسريع عجلة صرف المخصصات المالية للشركات المتعثرة من الباب الثاني.

وأوضح أن نسبة العاملين الذين بلغوا سن التقاعد في جميع الشركات المنسحبة والمتعثرة بلغت نحو 70%.