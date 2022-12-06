لجنة حقوق الإنسان في ليبيا تستنكر عرقلة حكومة الدبيبة لتسهيل عمل فرقها

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عدم تعاون السُلطات الليبية مُمثلة في وزارتي الخارجية والعدل بحكومة الدبيبة، مع البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق، وعدم منح الاذونات اللازمة لتسهيل عمل فرقها وتصاريح زيارات السجون ومرافق الاحتجاز المؤقت للتحقيق في الإنتهاكات.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى إجراءات وقيود حكومة الدبيبة على عمل البعثة الأممية وعدم تعاونها معها وتسهيل مهام عملها ، يُمثل تعزيز للإفلات من العقاب وأنتهاك وإجهاض لحقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا، وحماية لمُرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وإستمرار إفلات الجُناة من العقاب.