توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بقاء الطقس مستقرًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الشمال الغربي.

كما توقعت الأرصاد، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على سرت والمناطق المجاورة لها.

وذكرت أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق. وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بشمال غرب ليبيا.

أمّا في الشمال الشرقي؛ فالرياح جنوبية شرقية، متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. بينما بالجنوب الغربي، تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي الجنوب الشرقي جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.