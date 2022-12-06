قزيط لـ “ليبيا الحدث”: العمل على كافة المسارات سيكون في آن واحد

قال عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، إن “جلسة الإثنين كانت مهمة واحتدم فيها النقاش والجدل”.

قزيط، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أنه كان هناك مقترح بحاجة إلى 50 صوت حتى يطرح للنقاش والتصويت، وتحصل على 40 صوت فقط.

وأوضح عضو المجلس، أن هذا المقترح كان عدم مناقشة المناصب السيادية أو الحكومة قبل تسوية مسألة القاعدة الدستورية.

وتابع: ”الرأي الآخر كان يرى أن نسير في هذه المسارات جميعاً بالتوازي لا مسار يسبق الآخر، لا نرتب مسار على مسار، والقاعة اختارت الذهاب بالتوازي في المسارات الثلاث خطوة بخطوة”.

وأكد قزيط، أن “العمل على المسارات سيكون في آن واحد بدلاً من أن نوقف كل شيء حتى نصل إلى تسوية المسألة الدستورية”.

وواصل في تصريحه: ”الآن المسارات الثلاث ستنطلق، مسار السلطة التنفيذية الحكومية ومسار السلطة التتفيذية أيضاً في إطار المناصب السيادية والمسار الدستوري”.

واستطرد عضو المجلس: ”لكن بالتأكيد سنكون شديدي الحرص على أن يكون المضي قدماً في المسارات بنفس السرعة”.

وأشار قزيط إلى أنه “لن يكون هناك شيء وشيك خلال يوم أو أسبوع أو أسبوعين لكن ستمضي المسارات قدماً”.

وقال: ”دليل جدية المجلس على إيلاء المسار الدستوري للأهمية القصوى ولجنة المسار الدستوري ستغادر الثلاثاء أو الأربعاء إلى القاهرة لمحاولة الوصول إلى حوصلة نهائية أو توافقات نهائية حول المسار الدستوري حتى يكون هذا المسار ملازم للمسارات الأخرى”.