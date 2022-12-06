الحاجي: معظم الشعب موافق على تسليم ملف ليبيا إلى “ستيفاني” من جديد

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن “معظم الشعب موافق على تسليم ملف ليبيا إلى ستيفاني ويليامز من جديد”.

وقال الحاجي في تدوينة بفيسبوك: إنه “إذا تأكد تسليم ملف ليبيا إلى ستيفاني وليامز من جديد بعد المسخرة التي يمارسها المنعدم الفاسد عقيلة والمشري؛ أعلم أن جميع متصدري المشهد سيخرجون خروجًا جماعيًا”. على حد قوله.

وأردف أن “حكومة مصغرة شبه جاهزة تتجه بليبيا مباشرة إلى الانتخابات مروراً بمكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وتقرير خبراء مجلس الأمن.! ولا كل/ب حاشاكم يرفع رأسه..! وهذا اللي يبيه السواد الأعظم من الشعب الليبي” بحسب كلامه.

وختم موضحًا “التعليق: أقرب الحلول وأفضلها وخيار السواد الأعظم للشعب الليبي”.