البعثة الأممية تعقد حواراً حول تحديات حقوق الإنسان في ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن مبعوث الأمين العام عبدالله باتيلي سيعقد حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين يوم 8 ديسمبر المقبل، حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.

وأضافت البعثة، عبر حسابها على “فيسبوك” أنه سيتم تجميع النقاط التي يطرحها المشاركون لعرضها على الحكومة وصانعي السياسات الآخرين، والمجتمع الدولي.

وأكدت البعثة الأممية، إن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر كل عام.

وقالت البعثة الأممية، إنها ترغب في الاستماع لأراء وأفكار الليبيين حول تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أعلن إلغاء لقاء رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي كان من المقرّر عقده أول أمس الأحد في مدينة الزنتان غرب البلاد، للاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية واستكمال الإطار الدستوري للانتخابات.

وتحدّث باتيلي في بيان عن عدم إمكانية عقد اللقاء في مدينة الزنتان، مرجعا ذلك لأسباب لوجستية خارجة عن إرادة البعثة الأممية.

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ودعا البرلمان ومجلس الدولة إلى الاتفاق على مكان وموعد “مقبولين للطرفين” لعقد اجتماعهما، مشددا على ضرورة أن يخرج الاجتماع بـ”مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي” من أزمة البلاد.