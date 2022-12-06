بن شرادة: على غرار حوار جنيف.. لجنة المسار الدستوري قد تستأنف حوارها مع النواب خلال أيام في القاهرة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن لجنة المسار الدستوري قد تستأنف حوارها مع نظيرتها بمجلس النواب خلال أيام في القاهرة، لافتاً إلى أن البعثة الأممية لديها رؤية لرعاية الحوار بشأن السلطة التنفيذية على غرار حوار جنيف السابق.

وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية أن لجنة المناصب السيادية ستقدّم تقريرها للمجلس الأسبوع القادم بعد فتح باب قبول ملفات المرشّحين، ذاكرا أن 47 عضوًا صوتوا بالموافقة للذهاب مع النواب بالتوازي في المسارات السياسية الثلاثة؛ المسار الدستوري، المناصب السيادية، والسلطة التنفيذية.

واضاف بن شرادة أن 40 عضوًا رفضوا مقترح الذهاب بالتوازي في المسارات الثلاثة لاعتراضهم على أي حوار مع النواب قبل إنجاز القاعدة الدستورية.