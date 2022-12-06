رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.
وأعرب المستشار، في لقاءه الذي عقده بمكتبه في مدينة بنغازي، عن دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
وبحث رئيس مجلس النواب، عدداً من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م الصادر عن مجلس النواب والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.
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