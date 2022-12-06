شمام: قطر لاعب دولي مهم وأدعو إلى علاقات شعبية ورسمية معها

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن دولة قطر لاعب دولي مهم، داعيا إلى علاقات شعبية ورسمية معها، على حد تعبيره.

وقال شمام، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قطر لاعب اقليمي ودولي مهم تستمد حيويتها من توظيف ناجح وفعال للقوة الناعمة، وقدرتها الفائقة على استعمال «برجماتيتها» في المناورة السياسية التي احرجت خصومها، كان يمكن لقطر أن تكون حليفا لصيقا لليبيا لولا بعض الأخطاء التكتيكية التي ارتكبت من الطرفين”، وفقا لقوله.

وأضاف “المشهد الآن تطبعه علاقة وثيقة لقطر بالانتيلجنسيا الطرابلسية مقابل حالة عداء وجفاء من القوى الفاعلة في برقة وبعض فزان، جليد العلاقة بدأت ملامح انحساره ببعض الزيارات الرمزية، وباتصالات جس النبض، فضلا عن أن عدم وجود قنوات سياسية وشعبية نشطة، ومركزية القرار السياسي والاقتصادي في العاصمة يحول دون تطور هذه العلاقة لبناء الثقة والشراكة الاقتصادية”، بحسب حديثه.

وتابع “في تقديري أن ليبيا بشكل عام وبرقة وفزان بشكل خاص في حاجة لترميم هذه العلاقات خصوصا الشعبية منها وعلى أساس الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح والمصالح وحدها، فقطر هي الدولة المستثمرة الطموحة على المستوى الدولي بصندوق سيادي يبلغ 450 مليار دولار، وهي أكبر مصدر للغاز وصاحبة الخبرة الاستثنائية في استثماراته، وهي الشريك الاقتصادي الاستراتيجي للعمالقة، اكسون موبيل، ايني وتوتال”، على حد قوله.

واستطرد “تتصدر قطر دول العالم في مجالات التعليم والصحة والصناعة البنكية والطاقة الكهربائية والاستثمار الرياضي، وتتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين والنمور الأسيوية، كما حصنت نفسها إقليميا بعلاقات ناضجة ومتكافئة وقائمة على المصالح المشتركة مع السعودية ومصر وإيران وتركيا”، وفقا لوصفه.

واستكمل “القوة الناعمة القطرية والبرجماتية التي تراعي مصالح الشركاء تملكها قطر، ادعو الى علاقات شعبية ورسمية مع قطر لصالح الشعبين. قطر شريك ناجح وكبير”.