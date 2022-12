الدبيبة لـ مهراج: دور فرنسا مهم في تحشيد الموقف الدولي الداعم للانتخابات

ليبيا- اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية في الحكومة نجلاء المنقوش مع السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس الجانبين الوضع الاقتصادي والسياسي وآفاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده في الـ8 من ديسمبر الجاري، برئاسة مشتركة تضم فرنسا والأمم المتحدة.

ووفقًا للبيان، فقد شدد الدبيبة على أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، مشيدًا بانعقاد فعاليات اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في العاصمة طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.

