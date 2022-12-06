رئيس البرلمان: حكومة باشاغا قادرة على تحقيق تطلعات الليبيين

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المكلفة من البرلمان نشر على صفحتها الرسمية “فيس بزك”، أعرب عقيلة صالح خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة بنغازي عن دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

كما بحث الجانبان عدداً من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م الصادر عن مجلس النواب والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.