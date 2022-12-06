الغويل: ليبيا لم تشهد يوما واحدا من السلام منذ عام 2011

قال المحلل السياسي حافظ الغويل، إن ليبيا منذ عام 2011 وخلال عقد كامل، لم تشهد يومًا واحدًا من السلام، حيث تتنافس الجهات الفاعلة المختلفة باستمرار على السلطة والسيطرة، لا سيما على النفط، وتعيش حالة فوضى ونزاع طويل الأمد لا يوجد به منتصر، في نهاية غير محددة بعد.

ورأى في مقال بصحيفة “عرب نيوز” السعودية، أن نهج المساومة على التعديلات الدستورية في ليبيا، والجدل حول كيفية تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية، لم ولن يعمل على إنشاء دولة موحدة وديمقراطية ذات مؤسسات سياسية تعددية وحكومة قادرة.