مركز طبرق الطبي يوضح سبب وفاة مريضة بقسم النساء

أوضح مكتب الإعلام في مركز طبرق الطبي سبب وفاة مريضة في قسم النساء نافيًا وفاة ثلاث حالات أخرى في القسم.

وذكر المكتب :”ننفي ما تناقلتهُ بعض الصفحات “الوهمية” التي ليس لها غرض سوى بث الإشاعات ونشر أخبار لا صحة لها”.

وأضاف مكتب الإعلام في المركز، توجّب علينا أن نرد على هذه الاتهامات الباطلة بخصوص وفاة حالات بقسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي.

وأوضح أن المريضة استوفاها القدر نتيجة جلطة رئوية حادة ونسبة دم المريضة كانت 13mg بمعنى ليس السبب نزيف أو خطأ طبي كما شاع الخبر.

وأكد مكتب الإعلام أن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي توفيت يوم السبت 03 ديسمبر 2022م في القسم وليس 3 حالات كما تناقلته هذه الصفحات الوهمية.

وناشد المكتب المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات التي لا غاية لها سوى بث الإشاعات والفتن وترهيب المواطنين.