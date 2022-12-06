بن شرادة: لجنة المسار الدستوري قد تستأنف حوارها مع النواب خلال أيام في القاهرة

أعلن عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن لجنة المسار الدستوري قد تستأنف حوارها مع نظيرتها بمجلس النواب خلال أيام في القاهرة.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية له: “البعثة الأممية لديها رؤية لرعاية الحوار بشأن السلطة التنفيذية على غرار حوار جنيف السابق، ولجنة المناصب السيادية ستقدّم تقريرها للمجلس الأسبوع القادم بعد فتح باب قبول ملفات المرشّحين”.

وأضاف “47 عضوًا صوتوا بالموافقة للذهاب مع النواب بالتوازي في المسارات السياسية الثلاثة؛ المسار الدستوري، المناصب السيادية، والسلطة التنفيذية، و40 عضوًا رفضوا مقترح الذهاب بالتوازي في المسارات الثلاثة لاعتراضهم على أي حوار مع النواب قبل إنجاز القاعدة الدستورية”.