ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 December, 2022

أعربت مؤسسة اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد استيائها واستنكارها حيال عدم تعاون السُلطات الليبية مُمثلة في وزارتي الخارجية والتعاون الدولى والعدل،مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصئ الحقائق الخاصة إلى ليبيا، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس ( الـ43 ) في 22 _ يونيو _ 2020م ، وعدم منح الاذونات اللازمة لتسهيل عمل فرق البعثة الأممية والوصول إلى عددًا من المدن والمناطق الليبية واللقاءات مع الضحايا والمتضررين، بالإضافة إلى عدم منح تصاريح لزيارات السجون ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل للتحقيق في الإنتهاكات المزعومة، وذلك خلال قيامها بمهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد، وهي زيارة ميدانية موسعة تمت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر الماضي ، بحسب ما أعلنت عنه البعثة .

واعتبرت مؤسسة اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا،هذه القُيود والإجراءات والمُمارسات التي فرضتها السُلطات الليبية وعدم تعاونها في منح تصاريح وأذونات العمل، إجهاض لجُهود تحقيق سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتقويض لقدرة وجُهود البعثة على الوفاء بوِلايتها، مما اعاق وأفشل جُهود البعثة للتحقيق في إنتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المُرتكبة و مُحاسبة الجُناة، وكما تعتبر المؤسسة ، إجراءات وقيود السلطات الليبية على عمل البعثة الأممية وعدم تعاونها معها وتسهيل مهام عملها ، يُمثل تعزيز للإفلات من العقاب وأنتهاك وإجهاض لحقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا، وحماية لمُرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني،

وإستمرار إفلات الجُناة من العقاب التي طالت الأبرياء والضحايا والمتضررين من المدنيين خلال السنوات الماضية.

حيث يُعد عمل بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون الوطني والدولي ، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي و السائد في ليبيا.

وفي سبيل دعم حقوق الضحايا والمتضررين في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر، تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية والأممية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للضحايا والمتضررين والفئات المهمشة الأخرى، كما يُعدّ إحترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لإستعادة سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية في ليبيا.

وفي هذا السياق، جدّدت المؤسسة تأكيدها على أهمية التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية مع بعثة الأمم المتّحدة المستقلة لتقصئ الحقائق الخاصة إلى ليبيا،

على التعاون الكامل مع البعثة، وتذليل جميع المصاعب أمام عمل البعثة الأممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها.