تيليسور: إنقاذ 103 من المهاجرين غير الشرعيين تحت طائلة تهديد خفر السواحل الليبيين

ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره قسم الأخبار الإنجليزية في شبكة “تيليسور” الإخبارية الفنزولية عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعين قبالة سواحل ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أكد تمكن سفينتي البحث والإنقاذ “لويز ميشيل” و”هيومانتي1″ التابعتين لمنظمة “سوس” الإنسانية الألمانية من تنمفيذ عملية انتشال 103 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن زورق مطاطي تحت طائلة تهديد خفر السواحل الليبيين.

ونددت “سوس” بقيام عناصر هذه القوة المسلحة باستخدام مدفع رشاش والتجاوز لفظيًا على طواقمها، مشيرة لتسبب وصول قارب تابع لها لمكان الزورق في إرهاب المهاجرين غير الشرعيين، وتسرب المياه لزورقهم المسحوب لاحقًا بعد إفراغه من حمولته من القارب المسلح إلى الساحل الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

