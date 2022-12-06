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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

06 December, 2022

افتتح عميد بلدية سرت مختار المعداني ، اليوم الثلاثاء، المعرض الرابع لمضبوطات جهاز الحرس البلدي سرت خلال العام الجاري 2022 ، بحضور مدير مركز الرقابة على الاغدية والأدوية سرت وعدد من أعضاء المركز ومدراء ادارات النظافة والاعلام والاصحاح البيئي والمشروعات ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت.

وقال مدير إدارة الإعلام بلدية سرت، إن هذا المعرض المقام بجوار مقر الجهاز بسرت يضم كميات كبيرة جدا من الزيت النباتي تقدر ألفان وخمسمائة صندوق زيت نوع حلوة وأطنان من العصائر والمشروبات والمواد الغذائية ومواد الزينة والتجميل واللحوم البيضاء والسجائر وأصناف كبيرة من الأدوية ومستلزمات مواد التحاليل الطبية بالمختبرات غير الصالحة للاستعمال .

وقد تم حجز هذه الكميات خلال نقاط تفتيش ودوريات لأعضاء جهاز الحرس البلدي سرت بالمحلات التجارية والأسواق والصيدليات والمختبرات الطبية أعضاء وبالتعاون مع أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسرت .

وتم اتخاد الأجراء القانوني والذي يقضي بمصادرتها وأتلافها. ومعاقبة مرتكبي مثل هذه المخالفات.