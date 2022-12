ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن المجلس عقد جلسة الإثنين في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وحضرها حوالي 100 عضو من المجلس لمناقشة جدول الأعمال المطروح من رئاسة المجلس بالإضافة إلى محاور أخرى تخص التفاوض مع مجلس النواب.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21، أوضح أن الجلسة صوتت على مقترح مقدم من 50 عضوًا يطالب بوضع تراتبية للتوافق مع البرلمان ينص على البت في ملف القاعدة الدستورية أولًا، وتأجيل الملفات الأخرى مثل ملف المناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية لما بعد إنهاء المسار الدستوري.

وأضاف: “لكن هذا المقترح رفض من قبل الأعضاء وتمت الموافقة فقط على المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة”.

وحول فشل لقاء عقيلة صالح وخالد المشري في مدينة الزنتان، قال كرموس: “ما ذكر بخصوص هذا الأمر هو أن تعثر اللقاء كان لأسباب لوجتسية تتعلق بعدم جاهزية مطار الزنتان لاستقبال رحلات طيران، ولم تذكر أي معلومات أخرى بخصوص لقاء آخر أو مكان آخر للقاء الرئيسين”.

Shares

The post كرموس: أعضاء مجلس الدولة اتفقوا على المضي مع البرلمان في القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وحكومة موحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية