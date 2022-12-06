إيريني: أجرينا تحقيقات لاسلكية مع 270 سفينة لمراقبة حظر السلاح على ليببا

كشفت العملية الأوروبية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا “إيريني”، عن إجراءها تحقيقات لاسلكية مع 270 سفينة تجارية من أصل 7798 خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وقالت إيريني في بيان، حول جهودها لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي: “أجرينا 15 زيارة على متن سفن بموافقة قائديها، من أصل 408 سفينة، مع مراقبة 12 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1064، ومراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و16 ميناءًا ومحطة نفطية في ليبيا”.

وأضافت “أصدرنا توصية بتفتيش 73 مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة غلى تقديم تقريرا خاصا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، حيث شاركنا مع القيادة البحرية لحلف الناتو في تنظيم النسخة الحادية عشرة من مؤتمر شيد ميد، حيث ناقش 200 مشارك التحديات الجديدة للأمن الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط”.