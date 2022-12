حبس المدير السابق لإدارة الخدمات الصحية – صرمان لاختلاسه أموال خدمات الرعاية الصحية

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لإدارة الخدمات الصحية – صرمان احتياطيًا على ذمة التحقيق لاختلاسه مئات الآلاف من الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية.

وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية استقصى واقعات الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة، فأظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابه جرائم الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية، ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات، وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

