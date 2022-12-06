الإتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص بليبيا يحتفل غدا في فندق المهاري بمنجزاته

يقيم الاتحاد الأوروبي يوم غد الاربعاء الــ 7 من ديسمبر الجاري بفندق المهاري في طرابلس ، احتفالا بمناسبة اختتام تنفيذ مشروع البرنامج الذي يموله ، وتنفذه “مؤسسة خبراء فرنسا” لدعم القطاع الخاص في ليبيا ، وذلك لاستعراض أهم الانجازاه ، والوقوف على ما تم تحقيقه منذ انطلاق هذا المشروع قبل 3 سنوات من أجل دعم القطاع الخاص في ليبيا .

ويشارك في الاحتفال كل من وزارة الإقتصاد والتجارة ، ووزارة التخطيط ، والعديد من المؤسسات المعنية بالجانب االاقتصادي في ليبيا، وذلك باعتبارهم معنيون بالتعاون في تنفيذ هذا المشروع الذي كان من مستهدفاته تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية الليبية وتحسين جاذبية الاقتصاد الليبي للإستثمار ، ودعم الغرف التجارية لتحسين خدمات دعم الأعمال والإصالحات الإقتصادية ، و تمكين زيادة الأعمال بين النساء والشباب ، دعم الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ، دعم الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة .

وذكرت مصادر الاتحاد الأوروبي أن عددا من من الشركات الناشئة التي دعمها المشروع في مختلف ربوع ليبيا، ستقيم تزامنا مع الحفل معرضا لما حققته خلا السنوات الثلاث من عمر المشروع .

كما سيقام في الختام مؤتمر صحفي يتحدث فيه عدد من المهتمين والمتابعين لهذا المشروع بالاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا .