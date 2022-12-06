وزارة العمل تبحث مستجدات الحملة الوطنية للتفتيش على الجهات الخاصة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

بحثت وزارة لعمل بحكومة الوحدة الوطنية مستجدات الحملة الوطنية للتفتيش على مواقع العمل بالجهات الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل باكير صالح أبوشهيوة مع رؤساء أقسام تفتيش العمل ببلديات: الأصابعة، مسلاتة، الزنتان، ككلة، الرجبان، يفرن، قصر خيار، القلعة، ترهونة، الخمس، العزيزية، مصراتة، زوارة .

تناول المجتمعون مستجدات الحملة الوطنية للتفتيش على كافة مواقع العمل بالجهات الخاصة و أبرز الملاحظات التي واجهتهم خلال جولاتهم التفتيشية .

وأوضح رؤساء أقسام التفتيش بأن الحملة تسير بوتيرة جيدة وفقا للتعليمات الصادرة من الإدارة رغم قلة الإمكانيات مؤكدين عزمهم على الإستمرار في تنفيذ الحملة التفتيشية نظرا لأهمية دورهم في تنظيم سوق العمل الليبي وضبط المخالفات.

وأكّد باكير مخاطبة الجهات المختصة لتضمين علاوة التفتيش ضمن ميزانية الوزارة، وأصدر الوزير تعليماته بشأن الإسراع في تنفيذ مطابقة مكاتب العمل مع وزارة المالية لتضمين زيادة مرتباتهم ضمن الجدول الموحد للمرتبات.