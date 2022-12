مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية العاملة لاستئناف اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز

ليبيا – دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في دولة ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها، مرحبةً بها لاستئناف كافة عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

المؤسسة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الدعوة تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة، بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.

