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رئيس المجلس الرئاسي يبحث أوضاع ومشاكل العاملين بالجامعات الليبية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، لبحث أوضاع الجامعات وما تواجهه من مصاعب، وسبل إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الأستاذ الجامعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش العديد من المقترحات لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية وفقاً للإمكانيات المتاحة أسوةً بباقي فئات المجتمع، كما تم التطرق لموضوع الإيفاد الجامعي وإمكانية تضمين من صدر بحقهم قرارات إيفاد للترتيبات المالية للعام المقبل وحقوق أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع عن كامل تقديره واعتزازه بأساتذة وموظفي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتقديره لما قدمته الجامعات الليبية من كوادر علمية يتعين عليها المساهمة في بناء الوطن.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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