البعثة الأممية: نساء ليبيا تواجه خطاب الكراهية والعنف

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن النساء في ليبيا تواجه العديد من معيقات حرية التعبير عبر الإنترنت، وخاصة الكراهية والعنف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “إذا صادفت خطاب الكراهية، فأبلغ عنه. لا تتجاهل خطاب الكراهية عبر الإنترنت وساعد في إنهاء العنف عبر الإنترنت ضد النساء”.

وكانت البعثة الأممية قالت إنها تشجع صناع القرار في ليبيا على سن قوانين تحمي الناس، وخاصة النساء، من الكراهية والعنف عبر الإنترنت وتسهل الإبلاغ عن الإساءة مؤكدة أنه لا ينبغي لأحد أن يواجه الكراهية والعنف عبر الإنترنت.