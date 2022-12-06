العلاقي: مهنة المحاماة ترفض أن تكون مكبّا لكبار الموظفين المتقاعدين

أكد رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، أن “مهنة المحاماة ترفض أن تكون مكبّا لكبار الموظفين المتقاعدين

وقال العلاقي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “من الحقائق ومن المسلمات: تأبى المحاماة إلا إن تكون سيدة جدولها قيدًا وتأديبًا، وتأبى أن تكون مكبا لكبار الموظفين المتقاعدين الذين يزاحمون المحامين في مهنتهم”.

وأوضح أن “من أراد أن يعدل قانونها عليه أن يعدل قبلا القوانين التي أساءت للعدالة والتي أممت المحاماة ونقابة المحامين لدورها في قضية العمل الوطني”.