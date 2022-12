ليبيا – استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال عماد مصطفى الطرابلسي سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين.

