وزير داخلية الوحدة يبحث مع سفير تركيا في ليبيا تعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة وقع اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا في أكتوبر الماضي، للتعاون المشترك.

وقالت حكومة دبيبة حينها إن “الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال”، بينما تضمنت الاتفاقية الثانية “بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة عام 2019”.

ووقع دبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يرأسها هذه الاتفاقيات عقب مباحثات مع أكار بمقر وزارة الدفاع التركية بإسطنبول، وبعدما شارك في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022، رفقة رئيس أركان قواته محمد الحداد، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس جهاز الطيران الإلكتروني..

وفي 21 نوفمبر الماضي، اتفقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ، مع المستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.

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وفي نوفمبر الماضي، أجرى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في العاصمة طرابلس، مباحثات أمنية مع مستشار وزارة الداخلية التركية، العقيد محمد ساورا وضابط اتصال الوزارة، وسكرتير ثالث بوزارة الخارجية.