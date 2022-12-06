الأرصاد: طقس مستقر على أغلب المناطق الليبية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس مستقر على أغلب المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذه الليلة على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الثلاثاء، أن الطقس من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون حالة السماء فيه قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى المناطق الغربية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على (سرت والمناطق المجاورة لها).

إما عن حالة الرياح، فستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (20-24)مْ.

وعن حالة الطقس المتوقعة على مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، فحالة السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق بنغازي والخليج.

أما عن الرياح، فستكون جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (20- 25)مْ.

وفي مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، فحالة السماء، صافية إلى قلية السحب، وعن حالة الرياح، فستكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة، حالة السماء صافية والرياح، جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-27)مْ.

أما في مدينة طرابلس، فغروب الشمس هذا اليوم ستكون في تمام الساعة(18:00)، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:56)