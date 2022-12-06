رئيس مجلس النواب: الحبري كان وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام لدرجة البخل

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، قدم تظلما على قرار المجلس إقالته من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وبينما جرى توزيع تظلم الحبري خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي، الثلاثاء، قال المستشار إن الحبري لم يعترض على حق المجلس في إقالته، ولكنه أراد أن تكون هناك مساءلة قبل القرار، مؤكدا أن “الحبري كان رجلا وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام إلى درجة البخل”.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إقرار المجلس نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب.

وقال المستشار صالح، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.

ودار النقاش في الجلسة حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.