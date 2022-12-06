الدبيبة: الحكومة تعمل في كافة المناطق الليبية بمعايير مهنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه عددا من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، أن الحكومة تعمل في كافة المناطق الليبية دون استثناء وفق معايير مهنية من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات، وأنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع كافة البلديات بالمنطقة الشرقية لضمان حقوقهم.

وبين الدبيبة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، وزراء الصحة والتربية والتعليم والموارد المائية والثروة البحرية ووكيلي وزارة الحكم المحلي والسياحة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية أن الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل لمشكلات البلاد بحسب منصة “حكومتنا”.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء مناقشة عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات، والتعرف على خطة الحكومة للمشروعات المستهدفة في خطة عودة الحياة، ومناقشة الوضع السياسي من خلال دعم الانتخابات والعمل على إنجاحها.

وقال إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية، وقدمت خدماتها لكافة المدن والمناطق الليبية.