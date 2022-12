ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح أمس الإثنين، اجتماعًا مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي، بحضور مديري الإدارات بوزارة الصحة، للتباحث حول الاحتياجات المتنوعة من مختلف بنود الإمداد الطبي، ومتابعة عمل الجهاز وفروعه.

واستعرض مسؤولو الجهاز وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آليات توزيع الدواء وتطويرها وعمل منظومة ضبط توزيع بنود الإمداد الطبي، من أجل توفير قاعدة بيانات واضحة للمرضى، ليتسنى توفير الإمداد اللازم من الدواء ووصوله مباشرة إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد وزير الصحة على حرص الوزارة تطوير الجهاز، والقطاع الصحي بشكل عام، وتوفير عدد أكبر من المخازن بما يخدم المواطنين في كافة ربوع البلاد.

كما اطلع أبو جناح على تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة الامداد الطبي، والذي يحضره عدد من مدخلي البيانات بالمستشفيات التعليمية، لتدريبهم على تشغيل منظومة الإمداد التي تربط كافة المخازن والفروع، للاعتماد عليها في صرف وترشيد وتوريد بنود الإمداد الطبي لكافة المستشفيات وفق الاحتياج الفعلي.

وعلى هامش الزيارة، تفقد أبو جناح مخازن الجهاز واطلع على حجم المخزون، واستمع إلى شروحات وافية من مسؤولي المخازن حول عمليات توزيع التطعيمات وغيرها من الإمدادات الطبية إلى البلديات.

Shares

The post أبو جناح يبحث مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي احتياجات الجهاز بحضور مسؤولين من وزارة الصحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية