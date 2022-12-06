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“دبيبة” يناقش الوضع السياسي في ليبيا مع عدداً من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، ونائبه حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، عدداً من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والموارد المائية والثروة البحرية ووكيلي وزارة الحكم المحلي والسياحة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إنه تم خلال مناقشة عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات، والتعرف على خطة الحكومة للمشروعات المستهدفة في خطة عودة الحياة، ومناقشة الوضع السياسي من خلال دعم الانتخابات والعمل على إنجاحها.

وأكد دبيبة، على أن حكومته تعمل في كافة المناطق الليبية دون استثناء وفق معايير مهنية من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات، وأنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع كافة البلديات بالمنطقة الشرقية لضمان حقوقهم، مؤكدا أن الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل للبلاد.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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