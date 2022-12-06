النويري يبحث مع ممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية عدد من القضايا الخاصة بهم

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية في إطار متابعته وحرص مجلس النواب على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين بكافة شرائحهم.

وتناول اللقاء، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بممثلي جمعية مُلاك المحافظ الاستثمارية وهي الممثل الشرعي الوحيد لمُلاك المحافظ عدد من القضايا الخاصة بهم، حيث أكد النائب الأول على قيام مجلس النواب بدوره ووفائه بما عليه من الجانب التشريعي والقانوني لهذه الشريحة من خلال تعديل القانون الخاص بمُلاك المحافظ الاستثمارية وفقاً لما طالبوا به.