المنفي يبحث تحسين أوضاع العاملين بالجامعات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، العديد من المقترحات لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية وفقًا للإمكانات المتاحة أسوة ببقية فئات المجتمع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي بحث أيضًا أوضاع الجامعات وما تواجهه من مصاعب، وسُبل إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الأستاذ الجامعي.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، موضوع الإيفاد الجامعي وإمكانية تضمين من صدر بحقهم قرارات إيفاد للترتيبات المالية للعام المقبل وحقوق أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة.

وعبر المنفي خلال الاجتماع عن كامل تقديره واعتزازه بأساتذة وموظفي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيدًا بما قدمته الجامعات الليبية من كوادر علمية يتعين عليها المساهمة في بناء الوطن.