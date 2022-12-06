بعد استحداث بلدية ربيانة.. صالح يبحث مطالب قبيلتي التبو وازويه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مع وفد من ممثلي وأعيان قبيلتي التبو وازويه في مدينة الكفرة مطالب القبيلتين بعدم نقل وضم عدد من المؤسسات والأحياء ببلدية الكفرة لبلدية “ربيانة” المُستحدثة التي تبعد عن الكفرة قرابة 160 كيلو متر .

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الوفد القبلي عبر خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي عبر عن دعمه لمجلس النواب ورئيس المجلس مطالبينه بعدم التفريط في ليبيا وعدم تسليم البلاد إلا لجسم مُنتخب من الشعب.