باتيلي: ناقشت مع «الجرندي» تشجيع الأطراف الليبية على الاتفاق للخروج من الأزمة 

أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، أنه ناقش مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا للاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة.

وقال «باتيلي»، في منشور عبر حسابه في تويتر، “استقبلني اليوم الثلاثاء، في تونس عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث ناقشنا سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة، من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وتابع؛ “ودعونا المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021”.

وأوضح المبعوث الأممي أنه تم الاتفاق “على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود”.