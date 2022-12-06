بليحق: النواب يقر قانونًا يعاقب بحبس كل موظف عام يرفض قرار إدارته بنقله أو ندبه أو إنهاء خدماته

العنوان – بنغازي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء إن المجلس أقر قانونًا يعاقب بحبس كل موظف عام يرفض قرار إدارته بنقله من وظيفته أو ندبه أو إنهاء خدماته.

وأوضح بليحق أن المجلس أقر قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مجلس النواب، أقر كذلك قانون المحكمة الدستورية، كما أقرّ نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.