قبيلتا التبو وازويه تطالبان رئيس مجلس النواب بعدم تسليم البلاد إلا لجسم منتخب

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي وفداً من ممثلي وأعيان قبيلتي التبو وازويه في مدينة الكفرة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن الوفد عبر عن تثمينهم لدور رئيس مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد وتقديرهم لمواقفه الوطنية الثابتة.

كما عبروا عن دعمهم لمجلس النواب ورئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وطالبوه بمواصلة جهوده الوطنية وعدم التفريط في الوطن وعدم تسليم البلاد إلا لجسم منتخب من الشعب.

وتناول اللقاء عدد من القضايا الخاصة ببلدية الكفرة ومطالب قبيلتي التبو وازويه بالمدينة بعدم نقل وضم عدد من المؤسسات والأحياء ببلدية الكفرة لبلدية ربيانة المُستحدثة التي تبعد عن الكفرة قرابة 160 كيلو متر.

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