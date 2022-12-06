الدرسي: حكومة الدبيبة أهدرت 300 مليار دينار وآن الأوان لرحيلها

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن حكومة الدبيبة زادت المُعاناة الاقتصادية بإنفاقها 300 مليار دينار في أمور لا تمت بصلة للمواطن الليبي، وآن الأوان لرحيلها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تدخل الدبيبة منع اجتماع عقيلة والمشري، لأننا نعلم جميعًا أن اتفاق مجلسي النواب والدولة يعني ضمنيًا انتهاء حكومة الدبيبة.

ونوه بأن حكومة الوحدة ليس لها من ذلك إلا الاسم فقط، فهي زادت الشرخ الاجتماعي والمعاناة الاقتصادية على كاهل المواطن الليبي.

ولفت إلى أن أزمات الكهرباء لا تزال متكررة، وأزمات المرتبات والمشاكل اليومية لا تزال متفاقمة.

ونوه بأنه بعد اتفاق الصخيرات في 2015، أصبح هناك سلطات في ليبيا مُعترف بها دوليًا، وهما مجلسي النواب والدولة.