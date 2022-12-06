باثيلي يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت

أكد المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باثيلي أنه بحث مع وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا للاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

و قال باثيلي إنه قد دعا المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021 مؤكدا على أهمية الاتفاق لتعزيز التنسيق بين الجهات الإقليمية الفاعلة لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.