اجتماع فني في تونس الخميس المقبل لمجموعة العمل الدولية حول ليبيا بشأن الأمن

العنوان – روما

تشهد تونس الخميس المقبل انعقاد الاجتماع الفني الدولي لمجموعة العمل حول ليبيا بشأن الأمن.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن الاجتماع برئاسة كل من الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر ليبية، أن إيطاليا سيمثلها في الاجتماع مبعوث وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية لليبيا نيكولا أورلاندو.

وأفادت “نوفا” أن ما يسمى بـ “مجموعة العمل الأمنية” الخاصة بليبيا هي جزء من لجنة المتابعة الدولية، وهي هيئة مسؤولة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع في سياق عملية برلين أي في المؤتمرين الدوليين اللذين عقدا في العاصمة الألمانية في 19 يناير 2020 و23 يوليو 2021، لدفع الليبيين إلى ترك صراعات الماضي ورائهم واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات ووضع حد للصراع السياسي المرحلة الانتقالية.