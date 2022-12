مباحثات أممية تونسية لتشجيع الأطراف الليبية للتوافق وإجراء الانتخابات

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، في تونس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه نقاش مع الجرندي، سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ودعا الطرفان المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021.

كما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.

