الأبلق: حفتر مجرم حرب والمعرقل الرئيسي في ليبيا

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن حفتر هو المعرقل الرئيسي في ليبيا وتصريحاته لا تندرج تحت أي صراع طبيعي لأي قوى سياسية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أنه لو تم استثناء حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية دون باقي العسكريين لبارك هذه الخطوة ورحب بها لأنها ستوصله إلى السلطة.

ونوه بأن صراع حفتر في ليبيا هو صراع وجود بسبب طمعه في الوصول للسلطة.

وأشار إلى أن حفتر لن يكون عامل استقرار في ليبيا وهو في نظرنا مجرم حرب ويجب معاقبته على الجرائم التي ارتكبها في ليبيا.