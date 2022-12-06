لجنة النقابات والإتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب تؤكد على أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها

عقدت لجنة النقابات والإتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة محمد أمدور بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور النواب أعضاء اللجنة أسماء الخوجة، وحليمة الصادق ، وفاطمة الصويعي، وعائشة الطبلقي ومفتاح الشاعري ، واحفيظ اشنينة ، ويوسف كالكوري، وعلي المجدوب ، وجبريل اوحيدة.

وأكدت اللجنة، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، على أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها ودورها المؤثر في تغيير سياسات السلطة التنفيذية لصون حقوق منتسبيها.

وأتفق الحاضرون على إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة بشأن اعتماد لجنة تسييرية للاتحاد الوطني لعُمال ليبيا.

كما تم الاتفاق على دراسة التشريعات المتعلقة بالنقابات للخروج بتصور لقانون يُنظم عملها ليكون بمثابة القاعدة لإنهاء الخلاف في شرعية بعض النقابات، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدد من الخبراء والمستشارين الذين عملوا بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية لدراسة تعديل قانون النقابات الذي شرع مجلس النواب في مناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه لرفعها إلى مجلس النواب.