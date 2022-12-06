بوخلال بالعلم الليبي بعد ترشح المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

احتفل اللاعب الدولي المغربي زكرياء بوخلال بترشح المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم برفع العلم الليبي وسط ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن اللقاء.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لزكرياء بوجبل، الذي ينحدر من أصول ليبية من جهة والده، يحيي الجماهير الحاضرة وهو متلحف بالعلم الليبي.

وكان المنتخب المغربي قد حقق ترشحا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوز بضربات الجزاء على المنتخب الإسباني.