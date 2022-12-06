الدبيبة يبحث مع عدد من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات

العنوان – طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، عددا من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات.

واستعرض الدبيبة وأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية خطة الحكومة للمشروعات المستهدفة في خطة عودة الحياة.

وذكر رئيس الحكومة، أن الحكومة تعمل في كافة المناطق الليبية دون استثناء وفق معايير مهنية من حيث توزيع المشروعات وتقديم الخدمات.

وأوضح الدبيبة أنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع كافة البلديات لضمان حقوقهم، مؤكدًا أن الانتخابات والإدارة المحلية هي الحل للبلاد.

وتطرق اللقاء بين الدبيبة وأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية إلى الوضع السياسي من خلال دعم الانتخابات والعمل على إنجاحها.