اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تختتم برنامجها التدريبي حول دور محامي إدارة القضايا في الانتخابات المحلية

طرابلس 06 ديسمبر 2022 (وال)- اختتمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الثلاثاء، فعّاليات النسخة الرابعة من برنامجها التدريبي التي تنفذه لفائدة محامي إدارة القضايا ببلديات: طرابلس الكبرى، الزاوية، غريان، زليتن ، الخمس.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي انطلق فعّالياته أمس الإثنين، بالتعاون مع إدارة التفتيش عن الهيئات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة 36 محامي عديد المحاور كان أبرزها: التعريف باللجنة المركزية وبالعملية الانتخابية لإنتخاب المجالس البلدية، والتعريف بالمعايير الدولية للانتخابات، إضافة إلى مناقشة جانب من مضامين الدليل التشريعي، وتجسيد عملي ومُحاكاة للعملية الانتخابية وتصحيح الإجراءات يوم الإقتراع.

وحضر فعّاليات البرنامج رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، ومدير مشروع دعم الانتخابات المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا دانيل ستوركس، والممثل عن إدارة القضايا عبد الرزاق الزميم، ومدير مكتب الشؤون القانونية باللجنة المركزية نهال الدهماني.

وعبّر رئيس اللجنة المركزية في كلمة ألقاها بالمناسبة عن أهمية دور المنظومة القضائية في إنجاح انتخاب المجالس البلدية، وتحقيق أقصى معايير النزاهة، فضلا عن فض المنازعات الانتخابية بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية.

وأكد حرص اللجنة المركزية على مزيد التواصل مع القضاة ورؤساء المحاكم بالبلديات على مستوى ليبيا، للتعريف بالقوانين الانتخابية، والتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية وإجراءات الطعون الانتخابية.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر فعّالياته على مدى يومين متواصلين، في إطار تحقيق مستهدفات اللجنة المركزية للتعريف بالطعون الانتخابية وآلياتها ووفق رزنامة تدريبية استهدفت منتسبي المنظومة القضائية.

كما ستنطلق أيضًا النسخة الخامسة لورشة التدريبية لباقي محامي إدارة القضايا مستهدفة إدارة قصايا بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر وطبرق والجفرة وغيرها، بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الدولة الليبية. (وال)

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